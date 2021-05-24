شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز «كريبتو» لدعم تقنيات التشفير و«البلوك تشين» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق «مركز دبي للسلع المتعددة»، الاثنين، «مركز كريبتو» الذي سيوفر منظومة شاملة لدعم ونمو الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير و«البلوك تشين».

وشهد حفل الافتتاح كل من د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات؛ وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل؛ وبروك بيرس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «بيتوكوين» والمؤسس المشارك في كل من «إي أو إس أليانس» و«بلوك ون» و«بلوك تشين كابيتال» و«تيزر» و«ماستر كوين»؛ وسعيد حارب الدرمكي، المدير العام لـ «كاسبر لابس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومؤسس «شيشة للتمويل»؛ ومرينال مانوهار، الرئيس التنفيذي لـ «كاسبر لابس»؛ وخالد غيث الزعابي، المدير التنفيذي لعمليات الترخيص والرقابة والالتزام في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وأحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة في مركز دبي للسلع المتعددة.

وسيقدم مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، كذلك حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من «كريبتو فالي لابز»، فضلاً عن ذلك، سيضم المركز مساحات عمل مشتركة، لاستضافة كافة الأطراف الفاعلة في قطاع التشفير، بدايةً من روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولاً إلى مجموعة واسعة من البرامج الحاضنة والمسرّعات.

مستقبل تجاري

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تزخر تقنيات التشفير والبلوك تشين بإمكانات هائلة قادرة على تطوير مسار التجارة العالمية وسلاسل التوريد والانتقال بها إلى مستويات جديدة تماماً. وهذه التقنيات تنسجم تماماً مع رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في قيادة تطوير مستقبل التجارة، كما أنها تشكل إحدى الركائز الأساسية التي حفّزت جهودنا نحو تدشين «مركز كريبتو». ويتمتع المركز بالإمكانات المناسبة التي تجعله داعماً للشركات المتخصصة في قطاع التشفير والمضي قدماً بالتجارة العالمية نحو آفاق جديدة، بفضل ما يقدمه من بيئة تنظيمية متطوّرة زاخرة بالمواهب والكوادر المتميّزة ومدعومة بإمكانية الوصول إلى الموارد الرأسمالية وفرص النمو المجزية».

وأضاف: «انطلاقاً من المبادرات المثمرة مثل استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية (البلوك تشين)، تطمح حكومة دبي إلى قيادة التوجّه نحو تبنّي واعتماد تقنيات البلوك تشين، ما سيؤسس لبيئة داعمة للأعمال والشركات الناشطة في مجال التشفير، كما سيرسّخ مكانة الإمارة كلاعب بارز على خارطة التكنولوجيا الدولية».

منظومة متكاملة

من جانبه، قال رالف غلابيشنيغ، مؤسس «كريبتو فالي فينتشر كابيتال» و«كريبتو فالي لابز»: «في ضوء الدعم الحكومي القوي والاهتمام المتزايد من جانب قطاعات الأعمال المزدهرة، تتمتع دبي بكافة الإمكانات والمقومات التي تمكّنها من ترسيخ مكانتها مركزاً دولياً جاذباً للأعمال والشركات داخل قطاع حلول وتطبيقات البلوك تشين المبتكرة. وسنعمل على تطوير وإدارة منظومة متكاملة في دولة الإمارات انطلاقاً من مركز كريبتو، حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول، بما في ذلك توفير الدعم والاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى من النمو، بالإضافة إلى خدمات الابتكار للعملاء من المؤسسات والشركات الكبرى وغير ذلك من الفعاليات التثقيفية والبرامج التعليمية حول البلوك تشين وريادة الأعمال إلى جانب الخدمات الاستشارية، بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال تقنيات التشفير والسجلات الموزعة لتأسيس أعمالها بدولة الإمارات والمضي قدماً بمسيرة نموّها انطلاقاً من منظومتنا القوية».

اتفاقيات

وخلال شهر مارس الماضي، وقّع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف إنشاء إطار عمل تنظيمي للشركات العاملة في مجالات طرح الأصول المشفّرة وإصدارها وإدراجها وتداولها في مركز دبي للسلع المتعدّدة.

كما أعلن المركز عن إبرام اتفاقية مع «كريبتو فالي لابز» و«كريبتو فالي فينتشر كابيتال» بهدف تأسيس بيئة عمل رائدة لدعم قطاع التشفير في الإمارة. وخلال شهر فبراير الماضي، أصبح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، عضواً في المجلس الاستشاري لـ «كريبتو فالي فينتشر كابيتال».