شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق داخل مدرسة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

سيطر الدفاع المدني بدبي على حريق في مبنى داخل مدرسة ندا الشبا 3 بدبي، دون تسجيل أي إصابات.

وتفصيلاً أفاد مصدر من الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 12:06 ظهر أمس (الاثنين) يفيد بنشوب حريق في مبنى خارجي بمدرسة (جيمس ) في منطقة ند الشبا 3، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ من مركز ند الشبا إلى موقع الحادث.

وأضاف المصدر أن فريق الإطفاء وصل الموقع خلال 5 دقائق، حيث تبين أن الحادث بسيط في مخلفات خارج غرفة حارس المبنى، فباشر الفريق مهامه في مكافحة الحريق، وتم إخماده خلال 6 دقائق، فيما أكد قائد فريق الإطفاء أن الحريق بسيط وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.