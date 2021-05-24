الاقتصاد

السيطرة على حريق داخل مدرسة في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

سيطر الدفاع المدني بدبي على حريق في مبنى داخل مدرسة ندا الشبا 3 بدبي، دون تسجيل أي إصابات.

وتفصيلاً أفاد مصدر من الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 12:06 ظهر أمس (الاثنين) يفيد بنشوب حريق في مبنى خارجي بمدرسة (جيمس ) في منطقة ند الشبا 3، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ من مركز ند الشبا إلى موقع الحادث.

وأضاف المصدر أن فريق الإطفاء وصل الموقع خلال 5 دقائق، حيث تبين أن الحادث بسيط في مخلفات خارج غرفة حارس المبنى، فباشر الفريق مهامه في مكافحة الحريق، وتم إخماده خلال 6 دقائق، فيما أكد قائد فريق الإطفاء أن الحريق بسيط وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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