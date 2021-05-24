شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يكشف كواليس «أحمد نوتردام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر الفنان المصري علي ربيع، صورة تجمعه بالفنان رامز جلال من كواليس فيلم «أحمد نوتردام» الذي يعرض حالياً في جميع دور السينما، وكتب ربيع معلقاً على الصورة: «ضيف شرف في فيلم رامز، وكنت مقتنعاً في البداية عند اتصال جلال بي أنه مقلب من مقالبه، وبالرغم من تأكيده أنه فيلم وليس مقلباً لأكثر من مرة، فإنني لم أقتنع نهائياً بكونه فيلماً جديداً، حتى أثناء التصوير، لكن بعد نهاية مشاهده اقتنعت.. وربنا يبعد شرَّك عني يا رامز».

فيلم «أحمد نوتردام» يشارك في بطولته غادة عادل، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، وأحمد الميرغني، ومن إنتاج وليد صبري، وسيناريو وحوار لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.