شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 64.10 ويستقر فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 65.70 ثم 66.80.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 64.10 لتأكيد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 65.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي