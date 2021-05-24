شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت يرتفع بأكثر من 1.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، بفعل خلافات بين الأطراف التي تتطلع إلى العودة إلى اتفاق إيران النووي لعام 2015، الأمر الذي قلص مرة أخرى احتمالات قرب عودة صادرات النفط الإيرانية إلى السوق، ويدعم الأسعار أيضا التوقعات الإيجابية لمستويات الطلب العالمي على الوقود.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 64.86$ ، من مستوى الافتتاح عند 63.85$، وسجل أدنى مستوي عند 63.65$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% إلى مستوي 67.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 66.70$ ، وسجل أدنى مستوي عند 66.48$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.1% ، وصعد خام برنت بنسبة 2.6% ،فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تعثر المحادثات حول برنامج إيران النووي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 2.8% ، فى أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض ،فى ظل احتمالات عودة صادرات إيران النفطية ،وارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

قالت مصادر إيرانية إنه لا تزال هناك خلافات حول توقيت عودة الأطراف إلى الامتثال للاتفاق النووي الأصلي لعام 2015.

وقال رئيس البرلمان الإيراني يوم الأحد إن اتفاق المراقبة الذي استمر ثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهي ،وأن الحصول على صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.

وقال دبلوماسيون أوروبيون الأسبوع الماضي إن الإخفاق فى الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيعوق المحادثات الأوسع نطاقا بين الغرب وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات فى فيينا هذا الأسبوع ، لمحاولة حل القضايا العالقة بشأن الاتفاق النووي ،وسط توقعات أن تمدد إيران اتفاق التفتيش النووي للأمم المتحدة ،فى بادرة على إثبات حسن النوايا تجاه الالتزام بالاتفاق النووي الأصلي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من اتفاق إيران النووي فى عام 2018 ،وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال بنك "جولدمان ساكس"إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية ،فإن قضية ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على الوقود بفضل التقدم المستثمر فى حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف البنك إنه حتى مع افتراض إعادة التشغيل بقوة لصادرات إيران فى تموز/يوليو ، فإن أسعار برنت ستظل تستهدف 80$ للبرميل خلال الربع الرابع من هذا العام.