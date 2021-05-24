شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع بفضل تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، يأتي هذا الارتفاع بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7% إلى مستوي 27.75$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.56$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 27.45$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا قرابة 0.8% ،مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع عند 27.19$ للأوقية ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح فى أخر تعاملات الأسبوع.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بحوالي 0.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.65 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل حاجة المستثمرين لرؤية المزيد من الأدلة الواضحة حول الانتعاش الاقتصادي القوي فى الولايات المتحدة ،حيث تبدأ فى تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.