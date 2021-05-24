شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حذر للأسهم الأوروبية فى مستهل جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين لتواصل على مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،لكن يظل الارتفاع حذرا نظرا لإغلاق بعض الأسواق الرئيسية فى ألمانيا وسويسرا والدنمارك وبلجيكا والنمسا لقضاء عطلة عامة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.55% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى معظم أنحاء أوروبا خلال أيار/مايو.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بأكثر من 0.4% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى معظم الدول الأوروبية الكبرى.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع السفر والترفيه، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 0.7% ، بفضل التطورات الإيجابية عن جائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.1% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4,188.72 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.