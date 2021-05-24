شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب ذروة 4 أشهر بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,887.11$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,883.27$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,875.20$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.1% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،استنادا على الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.65 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل حاجة المستثمرين لرؤية المزيد من الأدلة الواضحة حول الانتعاش الاقتصادي القوي فى الولايات المتحدة ،حيث تبدأ فى تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 5.83 طن متري، فى ثاني زيادة يومية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 1,042.92 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 24 آذار/مارس الماضي.