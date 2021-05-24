شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتخلص من الضغط السلبي - تحليل – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد ساعد السهم على هذا الارتفاع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.48% بما يعادل 1.07 نقطة ليستقر على سعر 223.20 دولار.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 216.43، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 231.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد