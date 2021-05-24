شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.19% بما يعادل -0.38 نقطة ليستقر على سعر 31.66 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 33.08، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 30.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط