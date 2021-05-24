شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.60% ليكسب السهم نحو 86 سنت ليستقر في نهاية التداولات على سعر 144.74 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 141.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 148.55 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد