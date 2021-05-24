شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) لأعلى سعر له عند 172.68، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.06% ليخسر السهم نحو 11 هللة ويستقر على سعر 170.96 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 173.57، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 173.57، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 179.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه