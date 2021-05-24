شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.14% بما يعادل 1.83 نقطة ليستقر على سعر 162.66 دولار، كما يستفيد السهم أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 157.05، ليستهدف مستوى المقاومة 170.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد