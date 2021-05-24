شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته والأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة عملات رئيسية اليوم الاثنين، مع استمرار استفادة العملات عالية المخاطر من مراهنات على تعاف قوي للاقتصاد العالمي.

وحوم مؤشر الدولار حول مستوى 90، منخفضا 0.2 بالمئة ومقتربا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 89.646 الذي سجله يوم الجمعة.

يُعتبر الدولار ملاذا آمنا، وقد تراجع تراجعا مطردا على مدى الشهرين الأخيرين مع تنامي التفاؤل الاقتصادي.

وفتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم، لتقترب من ذرى قياسية، لكن مع إغلاق عدة أسواق، من بينها ألمانيا، في عطلة عامة.

وصعد اليورو ربعا بالمئة متجاوزا 1.22 دولار. وزادت العملة الموحدة حوالي أربعة بالمئة مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.