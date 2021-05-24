شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر قرب ذروة 4 أشهر والدولار يتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الذهب اليوم الاثنين، متماسكا قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار وموجة بيع للعملات المشفرة، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع .

وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1881.40 دولار للأوقية (الأونصة). ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني مسجلة 1889.75 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1882.10 دولار للأوقية.