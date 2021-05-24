شكرا لقرائتكم خبر عن تيم كلارك «واثق» من عودة السفر الدولي بأعداد كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن أداء الشركة أفضل مما كانت تتوقع في بداية الجائحة. وإنه ليس لديه شك في عودة السفر الدولي بأعداد كبيرة.

وقال كلارك في مقابلة مسجلة مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند «نحن أكثر كثيرا وأفضل كثيرا مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت. لا أقول إن ذلك جيد. إنه فقط أفضل مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه... (عندما) وضعنا تصوراتنا له في ربيع العام الماضي».

وأوضح كلارك إن «طيران الإمارات ستعمل مع فلاي دبي عن قرب أكثر، لكن كلتا الناقلتين المملوكتين للحكومة لن تندمجان تحت علامة واحدة».

وقال: «ستظل العلامتان منفصلتين، لكن فيما هو آت، ستعمل الشركتان عن قرب أكثر بكثير مما ربما كانتا عليها في الماضي».

طائرات بوينج

وعن طائرات «بوينج» الجديدة، قال رئيس طيران الإمارات إنه لم ير أي بيانات بشأن تسيير بوينج 777إكس، وقال إن الشركة لن تتسلم طائرات بوينج 777إكس إذا لم يكن الأداء متماشياً مع متطلبات العقد. وأشار كلارك إلى إنه أبلغ بوينج بعدم البدء في إنتاج طائرة جديدة لحين اختبارها وإقرارها بنسبة 100%.

وعن موعد التسليم، قال كلارك إن «بوينج» أبلغته بأن أول طائرة 777إكس ستأتي في أواخر 2023، ولكنه أوضح أنه لا يتوقع تسليم أول طائرة 777إكس حتى 2024، مشيراً إلى أنه من غير الواضح متى ستبدأ الشركة بتلقي طائراتها من طراز 777إكس.

طائرات إيرباص

رئيس طيران الإمارات، أوضح في المقابل، أن طائرات إيرباص إيه380 ستظل من أساسيات الأسطول لما بين 10 و15 سنة مقبلة. وقال إن الشركة تستدعي تدريجياً الطواقم العاملة للطائرات إيرباص إيه 380. وكشف كلارك، إن الشركة تسير أسبوعياً ما بين 15 و20 طائرة من العملاقة إيرباص إيه 380-إس.

