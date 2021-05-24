شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات مباشرة بين دبي وميكونوس وسانتوريني خلال الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي، عن إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين. وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار ميكونوس الدولي ومطار سانتوريني (ثيرا) في الفترة بين 18 يونيو و29 سبتمبر.

ومع إطلاق الرحلات إلى الجزيرتين اليونانيتين يرتفع عدد الوجهات الموسمية التي تخدمها فلاي دبي إلى ست وجهات بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا وباتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف. بدأ الطلب على السفر في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي. أضافت دولة الإمارات مؤخراً البحرين واليونان وصربيا إلى قائمة السفر الآمنة مما شجع المزيد من الناس على البدء بالتخطيط لعطلاتهم الصيفية. ستكون ميكونوس وسانتوريني من الخيارات الشعبية للسفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

تم افتتاح ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل للتنقل بين البلدين اعتباراً من 18 مايو 2021. وبموجب الاتفاقية، يمكن للمسافرين الحاملين شهادات التطعيم الصادرة عن السلطات الصحية السفر إلى اليونان دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول. تنطبق نفس القاعدة على المسافرين القادمين من اليونان إلى الإمارات.

وتستأنف فلاي دبي عملياتها إلى باتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود اعتبارا من 25 يونيو، وتمنح كلتا الوجهتين تأشيرة دخول للمقيمين في دولة عند الوصول. ستبدأ الرحلات إلى بودروم وطرابزون في تركيا من 4 و 24 يونيو على التوالي. تخطط الشركة لبدء رحلاتها إلى نابولي في إيطاليا وسالزبورج في النمسا اعتباراً من يوليو.