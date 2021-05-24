شكرا لقرائتكم خبر عن «إس كلاس»: مفهوم جديد للفخامة من «مرسيدس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعكس سيارة «إس كلاس» اسم مرسيدس ـ بنز، من خلال ما تقدمه من خبرة هندسية عريقة تُرسي معايير الفخامة في عالم السيارات، حيث توفر السيارة متعة لما تقدمه من الابتكارات في أنظمة مساعدة السائق وحماية الركاب، والارتقاء بمستوى التفاعل معهم.

وتضع مرسيدس ـ بنز، معايير الجيل القادم من سيارات التنقل من خلال ابتكارات تركز على الركاب، وتتضمن سيارة «إس كلاس» أحدث الابتكارات الرقمية التي تعمل على توفير الاستجابة لمتطلبات السائق والركاب بصورة استباقية.

وترتقي سيارة «إس كلاس» بالفخامة العصرية إلى مستوى جديد داخل المقصورة، فقد ابتكر المصممون أجواء داخلية تبعث على الراحة ومنحوا السيارة طابعاً يتميز بالأناقة والجودة الفائقة والإضاءة العالية.

وتعتبر لوحة العدادات بتصميمها الهندسي الجديد والمعاصر ومجموعة شاشاتها فائقة الأداء؛ إحدى المميزات البارزة، ولكن تعزيز أجواء الراحة تخطى ذلك، حيث تهتم سيارة «أس كلاس» برفاهية ركابها من خلال تعزيز جودة القيادة، وخفض مستويات الضوضاء داخل السيارة.

وقد نجحت سيارة «إس كلاس» من مرسيدس ـ بنز، في توفير العديد من الابتكارات لتقدم لكل من يقودها، تجربة استثنائية بفضل تقنياتها الذكية.

فقد تم تطوير الأنظمة الرقمية في نظام الوسائط المتعددة MBUX لتشمل خصائص جديدة تعزز متعة القيادة ومستويات الأمان، مثل نظام التوجيه على المحور الخلفي مع زاوية التوجيه الكبيرة وأنظمة الأمان المبتكرة مثل الوسادة الهوائية الخلفية، بينما تمثل أنظمة مساعدة القيادة، خطوة مهمة نحو القيادة الذاتية بعدما شهدت قفزة كبيرة.

وبفضل التقنيات المتطورة لكشف محيط السيارة، باتت أنظمة ركن السيارة تسهّل مهمة السائق أثناء المناورة بسرعات منخفضة، بينما بلغ الوضوح أعلى مستوياته بفضل دمج هذه الأنظمة مع نظام الوسائط المتعددة.