شكرا لقرائتكم خبر عن «ايكيا» تحتفل بمرور 30 عاماً على انطلاقها في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «ايكيا» متجرها الأول في الإمارات عام 1991 مستندة إلى رؤية مؤسسها إينجفار كامبراد، ونجحت في الحفاظ على هويتها حتى عام 2021، لتحتفل اليوم بمرور 30 عاماً على انطلاقها في المنطقة.

وبهذه المناسبة، يسرّ العلامة السويدية المتخصصة في عالم المفروشات والبيع بالتجزئة والتابعة لـ«مجموعة الفطيم»، طرح أفكارٍ وحلولٍ ملهمةٍ وجديدةٍ تساعد على اختيار أثاث منزلي بأسعار مدروسة ووفق معاييرٍ مستدامة لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية على الحياة في المنزل.

وتتواصل «ايكيا» سنوياً مع آلاف العملاء في مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى احتياجاتهم ومساعدتهم على الارتقاء بحياتهم، وتحرص هذا العام على توفير حلولٍ من شأنها التخفيف من آثار الظروف الاستثنائية الراهنة التي فرضتها أزمة كوفيد-19، حيث أجمع 78% من العملاء حول العالم على اعتبار المنزل المكان الأفضل والأكثر أماناً، وحولوا غرفة المعيشة فيه إلى مكتب ومدرسة وصالة رياضية ومساحةً للعب. ودفع هذا التوجه العملاء إلى التكيّف مع نمط حياةٍ جديد كلياً، ما شجعهم على الإقبال على تجديد منازلهم لتلبي أذواقهم المختلفة.

كما برزت الحاجة إلى تطوير حلول الأثاث، مع التحول إلى أسلوب حياة صحي وأكثر استدامة، لتستجيب ايكيا لهذه التغييرات عبر باقةٍ من المنتجات والحلول التي من شأنها إلهام وتمكين الأفراد لإحداث تغيير إيجابي في حياتهم والبيئة المحيطة بهم. وتستعرض ايكيا اليوم مجموعة من ديكورات الغرف والأنشطة التي من شأنها تحسين نمط الحياة الجديد في المنزل خلال الأزمة الصحية العالمية.

وتعليقاً على الموضوع، قال فينود جايان، المدير الإداري لشركة «ايكيا» في الإمارات وعُمان ومصر: «تكتسب الحياة في المنزل أهميةً كبيرة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، حيث تحول المنزل إلى مكانٍ يجمع أفراد العائلة خلال تحضير الطعام وتناوله وأثناء ممارسة التمارين الرياضية. وفي ظلّ هذه التغيرات، يأمل الجميع في الاستمتاع بمساحةٍ تسمح لهم بممارسة هواياتهم، وبركنٍ مريح للعمل، بالإضافة إلى فسحة خارجية لقضاء بعض الوقت. وفي الذكرى السنوية الـ30 للعلامة، يسعدنا أن نقدم مجموعة من الأفكار والحلول الكفيلة بإلهام عملائنا وتلبية تطلعاتهم».