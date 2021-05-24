«غرفة دبي» تنظم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال في أكتوبر

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «غرفة تجارة وصناعة دبي» عن تنظيمها الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال يومي 13-14 أكتوبر المقبل تحت شعار: «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية».

وتكتسب دورة هذا العام من المنتدى أهمية خاصة، حيث إنها تقام ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يشهد مشاركة دولية واسعة من 173 دولة و 24 منظمة دولية، كما يأتي المنتدى، ليعكس تعافي حركة الاقتصاد العالمي بعد فترة من التحديات وعدم التوازن التي رافقت حركة التجارة والأعمال والناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويجسد شعار دورة هذا العام من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، التصورات الجديدة للمرحلة المقبلة من الشراكة مع القارة السمراء مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي أفرزتها الجائحة، ووضع الأسس لمستقبل جديد يتيح للشركات ورجال الأعمال التعرف إلى الفرص التي يوفرها السوق الإفريقي للشركات المحلية، وكذلك التعريف بدبي ودولة الإمارات وميزاتها التنافسية التي تجعل منها بوابة دخول الشركات الإفريقية إلى أسواق المنطقة والعالم.

وقال حمد بوعميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي»: «إن إقامة النسخة الجديدة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي مؤشر إيجابي على ريادة دبي في قيادة مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتأكيد بأن قطاعات الأعمال في دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق انطلاقة متجددة تعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة».

وأضاف بوعميم: «نتطلع اليوم إلى الترحيب بشركائنا من مختلف دول القارة السمراء وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الأعمال المحلي في الإمارة للتعرف عن كثب إلى آفاق توسيع نشاطاتهم التجارية وعلاقاتهم مع الأسواق في إفريقيا، وإقامة علاقات شراكة واعدة ومثمرة تصب في دعم النمو المتبادل لكلا الجانبين».

وتابع قائلاً: «أصبحت منتديات الأعمال التي تنظمها غرفة دبي علامة تجارية ذات مكانة عالمية مرموقة تحظى باهتمام ومتابعة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يعزز من مكانة ودور غرفة دبي شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارات، وممكناً رئيسياً يتيح للشركات المحلية الوصول إلى مختلف أسواق العالم».

واختتم بالقول: «نفخر بأن نكون شريك الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، من خلال تنظيم المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، بما يعزز من دورنا وجهودنا الرامية لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال الأعمال وتأكيد حضورها المميز على مؤشرات التنافسية العالمية في كل ما يتعلق بجاذبيتها للاستثمارات، وبنيتها التحتية المتميزة، وسهولة تأسيس الأعمال، وتحقيق الريادة في الابتكار والتميز».

ابتكار في التنظيم

وسيتم تنظيم منتدى هذا العام بطريقة جديدة ومبتكرة، حيث تم تقسيم برنامج المنتدى إلى ثلاثة أقسام وبرامج، الأول يضم برنامج الجلسات الحوارية التفاعلية المتخصصة تحت عنوان: «رؤى المنتدى» والتي يتم فيها استضافة كبار المتحدثين والمسؤولين والمتخصصين في عدد من الجلسات والحوارات للحديث والنقاش حول الفرص والتحديات وآفاق التعاون.

أما القسم الثاني من البرنامج فيقام تحت عنوان: «برنامج التواصل الخاص بالمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال»، والمتخصص بلقاءات الأعمال الثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال طوال فترة المنتدى، وسيكون بالإمكان عقد الاجتماعات البينية والثنائية بين المستثمرين من الجانبين لمناقشة جوانب التعاون والشراكات الاقتصادية المحتملة.

ويقام القسم الثالث من برنامج المنتدى تحت عنوان «مركز الخبراء»، وهو منصة للممثلين الأفارقة، لتوفير معلومات استثمارية سريعة وموثوقة عن بلدانهم للمستثمرين والزائرين.

ويتيح البرنامج للمشاركين مرونة أكبر في اختيار الجلسات التي يودون حضورها والتركيز على المواضيع والجوانب التي تتيح لهم تحقيق فائدة أكبر تخدم الأهداف المستقبلية لأعمالهم ونشاطهم التجاري. ويسلط جدول أعمال المنتدى الضوء هذا العام على كيفية الاستفادة من المقومات الكبيرة لإفريقيا ووضعها في خدمة التنمية المستدامة في القارة السمراء، وتتضمن المواضيع المطروحة للنقاش عناوين مهمة تتعلق ببلورة اقتصاد المستقبل، وتأثير اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية على التعاون المشترك، وحدود الاستثمار القصوى في إفريقيا، وتطور التجارة العالمية، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز الابتكار من خلال أسواق رأس المال القوية، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في بحث آفاق الشراكة والتعاون، والوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مرحلة ما بعد «كوفيد–19».

وتعتبر الأسواق الإفريقية شريكاً استراتيجياً لمجتمع الأعمال في الدولة حيث تبرز استثمارات متنوعة للشركات الإماراتية في القارة السمراء، في حين تعتبر الإمارة وجهة رئيسية لتدفق الاستثمارات والتجارة من وإلى القارة الإفريقية.

يذكر أن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال هو جزء من سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها غرفة دبي، والتي تركز على القارة الإفريقية وأسواق رابطة الدول المستقلة وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى منطقة الآسيان. وقد استقطبت سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي أطلقتها «غرفة دبي» منذ عام 2013 حوالي 32 رئيس دولة وحكومة، و140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، و9950 مشاركاً يمثلون قادة الأعمال والشركات والرؤساء التنفيذيين ويمثلون 65 دولة حول العالم. وجرى تنظيم أكثر من 1800 لقاء أعمال ثنائي بين مستثمرين من الدولة ونظرائهم من الأسواق المستهدفة خلال فترة تنظيم المنتديات.