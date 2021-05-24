شكرا لقرائتكم خبر عن «إيروس» تفتتح متجرين في أبوظبي والشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «مجموعة إيروس» حديثاً متجرين للبيع بالتجزئة في «دلما مول» في أبوظبي و«سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة.

ويشغل المتجر الأوّل في «سيتي سنتر الزاهية» مساحة 6200 قدم مربّعة، ما يجعله أكبر متجر بيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة. أما المتجر الثاني فيقع في «دلما مول» في أبوظبي، ويمتدّ على مساحة 2900 قدم مربّعة. وقد صُمِّم المتجران وفقاً للتصميم الجديد للعلامة التجارية التي أعيد إطلاقها حديثاً بحيث تحوّل اسمها من «إيروس ديجيتال هوم» إلى «إيروس»، وهو ما سينعكس قريباً في متاجرها.

ستعرض إيروس، ذراع البيع بالتجزئة لمجموعة إيروس، العلامات التجارية الشهيرة، لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. علماً أنه الافتتاح السابع عشر لمتاجر المجموعة ضمن محفظتها بما في ذلك متاجر العلامتين التجاريتين «سامسونج» و«هواوي». وستستمرّ «إيروس» في تقديم تجربة تسوّق ملائمة للمستهلك، وسلسلة من الخدمات ذات القيمة المضافة، ومساعدة مستشاري المبيعات المدرّبين.

قال ديباك باباني، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«مجموعة إيروس»: «إنه لمن دواعي سروري الإعلان عن افتتاح متجرين جديدين ضمن سلسلة متاجر إيروس ذات العلامات التجارية المتعدّدة مع العلامات التجارية العالمية. وتهدف توسعة سلسلة متاجرنا إلى البقاء على مقربة من عملائنا وتوفير عملية أكثر سلاسة في الاستلام والتوصيل عبر الإنترنت. كما تمثّل وجوداً أقوى في الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لنا، وتوفّر نقطة انطلاق لترسيخ مجموعتنا كموزّع تجزئة أساسي في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية. حيث يتمثّل هدفنا في الاستمرار بالتوسّع والوصول إلى المتسوّقين وبناء محفظتنا ذات العلامات التجارية المتعدّدة».