«الأوكرانية» تطلق أولى رحلاتها المباشرة إلى رأس الخيمة

رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت «هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»، الناقل الوطني لدولة أوكرانيا، تستقبل الإمارة بموجبها الرحلات الجوية التجارية المباشرة من كييف بدءاً من 25 يونيو 2021.

وفي الوقت الراهن، ستبدأ الإمارة باستقبال رحلتين أسبوعياً من العاصمة الأوكرانية كييف، في ضوء توقعات بزيادة عدد الرحلات في المستقبل القريب. وتأتي هذه الخطوة لتتيح الإمارة آفاقاً جديدة للاستفادة من هذا السوق العالمي تزامناً مع التخفيف المتواصل للقيود المفروضة على قطاع السفر. وستكون الخطوط الجوية الأوكرانية أول شركة طيران تسيّر رحلاتها المباشرة من أوكرانيا إلى إمارة رأس الخيمة، والأحدث ضمن سلسلة شراكات الطيران الاستراتيجية التي أبرمتها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بهدف دفع عجلة نمو الإمارة وجهة سياحية ديناميكية ومتنوعة.

وتستغرق الرحلة الجوية من «مطار بوريسبيل الدولي» في كييف إلى «مطار رأس الخيمة الدولي» مدة لا تزيد على خمس ساعات، ويمكن للمسافرين الحصول على فحوص PCR التي توفرها الإمارة مجاناً لجميع زوارها الدوليين عند المغادرة. وتعد الإمارة أول وجهة في العالم تقدم هذه الخدمة لتأكيد تطبيقها لأرقى بروتوكولات السلامة العالمية، والتي أهلتها لتصبح أول مدينة على مستوى العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة.

وتعتبر أوكرانيا أحد أبرز الأسواق الرئيسية للإمارة التي تشهد باستمرار انتعاشاً متزايداً في حركة السفر الدولي منذ إعادة فتح الحدود الدولية. ويأتي المسار الجديد ليتيح للمسافرين فرصة لاستكشاف إمارة رأس الخيمة والمجموعة الواسعة التي تقدمها من التجارب؛ بدءاً من المغامرات المشوقة على جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل دورات العيش في البراري في مخيم «بير جريلز للمستكشفين» أو مغامرة أطول مسار انزلاقي في العالم، إضافة إلى الإقامة الفاخرة والاسترخاء في أحد فنادقها العديدة ذات المستوى العالمي مثل «ريكسوس» و«والدوف أستوريا» و«ريتز كارلتون» و«هيلتون». وتقدم هذه الفنادق والمنتجعات الفاخرة حالياً باقة من العروض الترويجية المميزة للزوار المحليين والدوليين، منها عروض شاملة في مواقع واسعة تلبي معايير التباعد الاجتماعي.

وعلاوة على ذلك، يمكن للزوار التمتع بالتنزه على الشواطئ الرملية البيضاء في الإمارة، أو التعرف إلى مواقعها الثقافية والأثرية الغنية المدرجة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» مثل منطقة ضاية والجزيرة الحمراء، أو زيارة مزرعة لآلئ السويدي للحصول على لمحة موجزة عن حرفة صيد اللؤلؤ العريقة في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لـ«هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة»: «أصبحت أوكرانيا واحدة من أبرز الأسواق الرئيسية المتنامية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة، وتأتي شراكتنا الجديدة مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تأكيداً لعزمنا على استئناف الحركة السياحية عبر إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون في مجال الطيران. وتكتسب علاقتنا مع الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية أهمية خاصة باعتبارها ثاني شركة طيران عالمية وأول شركة طيران أوكرانية تسيّر رحلاتها إلى إمارتنا. وتجسّد هذه الشراكة خطوة رئيسية في إطار جهودنا المتواصلة لدفع عجلة تعافي السياحة الدولية في الإمارة تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى استكشاف مسارات جوية جديدة عبر أسواقنا الرئيسية والناشئة، وتنويع محفظتنا عبر إضافة عروض رحلات الطيران المجدولة والتجارية».

من جهته، قال إيفهن دايكن، المدير التنفيذي لـ«الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية»: «يسعدنا التعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لإطلاق هذه الرحلات الجوية المباشرة لتمكين المسافرين في أوكرانيا من الوصول مباشرة إلى إحدى أبرز الوجهات السياحية المتميزة في غضون ساعات قليلة. وبهذا، سيتسنى لسكان كييف وقريباً المدن المجاورة الاستمتاع بإجازة استثنائية والاسترخاء واستكشاف المعالم السياحية المميزة التي تحفل بها الإمارة. وندرس حالياً زيادة وتيرة هذه الرحلات المباشرة في ضوء الإقبال المتزايد الذي نتوقعه من المسافرين، وخاصة خلال أشهر الصيف».

ويشهد قطاع السياحة في إمارة رأس الخيمة تعافياً متسارعاً في أعقاب حالة الغموض غير المسبوقة التي أثرت في قطاع السياحة والسفر العالمي، وعلاوة على كونها أول مدينة في العالم تحصل على ملصق الامتثال من «بيرو فيريتاس» وختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، حازت جميع فنادق الإمارة البالغ عددها 45 فندقاً اعتماد «بيرو فيريتاس» أيضاً. وتتعاون الهيئة عن كثب مع جميع شركائها من الفنادق، لضمان التزامهم الصارم بالتوجيهات الصادرة عن الهيئات الحكومية والعامة المعنية والامتثال لكافة توصيات التباعد الاجتماعي.