شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تصدر 15475 رخصة جديدة خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 99887 معاملة تسجيل وترخيص تجاري

4 % زيادة معاملات تجديد الرخص التجارية

4 % زيادة معاملات التجديد التلقائي

«بر دبي» تستحوذ على الحصة الأكبر بـ 8220 رخصة

دبي: ”الخليج 365”

أكدت «اقتصادية دبي» أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم إصدار 15475 رخصة جديدة خلال الربع الأول من 2021 مقارنةً بـ13027 رخصة تم إصدارها خلال الربع الأول من 2020 وبمعدل نمو قدره 19% وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

وأفاد التقرير بأن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 امتازت بتنوعها على حسب فئة الرخصة جاء في مقدمتها المهنية (8,935) بنسبة 58%، تبعتها التجارية (6,290) بنسبة 41%، وتوزعت باقي النسب على السياحية والصناعية.

المناطق الرئيسية

وسلط التقرير على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2021 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 8220 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 7236 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة تجارية جديدة. أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص الجديدة في أبرز مناطق فرعية بدبي كان كالآتي: الفهيدي، برج خليفة، الخبيصي، بور سعيد، المركز التجاري الأول، المرر، البرشاء الأولى، نايف، رقة البطين.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال الربع الأول من عام 2021 وصل إلى 99887 معاملة مقارنةً بــــ 92325 معاملة تم إنجازها خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 8%، الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

معاملات التجديد

وأشار التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 38,090 معاملة خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنةً بــــ 36,484 معاملة تجديد تمت خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو قدره 4%، الأمر الذي يؤكد الاستفادة من حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تتيح إمكانية تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار.

ووصل إجمالي معاملات تجديد الرخص تلقائياً من خلال الرسائل النصية خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 20923 معاملة مقارنةً بــ 18061 معاملة تجديد تلقائي خلال الربع الأول من عام 2020 وبمعدل نمو يصل إلى 16%. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 17,397 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 13,914 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية إلى 3,077 تصريح.

التكامل

وأشارت اقتصادية دبي إلى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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