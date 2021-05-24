شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول العقارية» تستكمل ربط 90% من محفظتها بنظام «حصنتك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استكملت شركة «أبوظبي الأول العقارية» ربط أكثر من 90% من عقاراتها بنظام «حصنتك» للمباني والمنشآت التجارية لحماية الأرواح والممتلكات من الأخطار الناجمة عن الحرائق والحفاظ على استدامة وسلامة المباني في الدولة ما يضمن أعلى مستويات الحماية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر نظام «حصنتك» من المبادرات الاستراتيجية بين وزارة الداخلية وشركة إنجازات لنظم البيانات، صُممت المبادرة بهدف تعزيز كفاءة استجابة خدمات الطوارئ لأجهزة إنذار الحريق والطوارئ واختصار أوقات الاستجابة لكافة الحالات الطارئة في جميع أنحاء الدولة من خلال نظام يعتمد على أحدث أنظمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يقلل من الأخطار على الأرواح والممتلكات. ويعد هذا النظام الوحيد في الإمارات الذي يوفر هذا القدر من المعلومات عن كفاءة أنظمة الأمن والسلامة في المباني المربوطة بالنظام على مدار الساعة.

قال أيمن السبيعي، مدير عام شركة «حصنتك للمباني والمنشآت»: «تعتبر «حصنتك» من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة في الاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم؛ حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في مساعدة شركات رائدة مثل أبوظبي الأول العقارية لضمان سلامة مبانيها، ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع مالكي العقارات من الشركات التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول».

وأضاف قائلاً: «لقد عملت أبوظبي الأول العقارية بجد وكفاءة لربط أكثر من 90% من محفظتها بنظام «حصنتك» الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومفضلة للسكان. وسيواصل النظام العمل على مدار الساعة لحماية الأبنية المتصلة بمنظومته، بما يضمن سلامة السكان من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية المبتكرة وبناء المدن الذكية المستدامة لتحسين جودة الحياة للسكان والأجيال القادمة».

من جانبه، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي الأول العقارية»: «نحن فخورون بهذا الإنجاز وبنجاحنا في ربط الغالبية العظمى من عقاراتنا بنظام «حصنتك»، الأمر الذي يتيح لنا المضي قدماً في تطوير جيل جديد من حلول الحماية من الحرائق التي تضمن سلامة وأمان السكان وكوادر الدفاع المدني على حد سواء. ونظراً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة أبوظبي الأول العقارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص دائماً على تزويد العملاء بأفضل وأرقى الخدمات على الإطلاق، وهو ما يتجسد في هذه المبادرة السبّاقة التي تدعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى جعل الإمارات من بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً على الإطلاق».