شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب"و"صادرات" يعلنان أسباب عدم التمكن من الكشف عن نتائجها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركتا العربية للأنابيب "أنابيب" والسعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2021م على موقع السوق المالية السعودية "تداول" في الوقت المحدد.

وأوضحت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" في بيان لـ"تداول"، أن ذلك جاء بسبب عدم إصدار القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م حيث لا يزال المراجع الخارجي يعمل على إنهاء عملية المراجعة للبيانات المالية السنوية حتى تاريخة وإعداد القوائم المالية لعام 2020م.

وقالت إنه سيتم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2021م فور الانتهاء من عمليات المراجعة واستلام القوائم المالية من المراجع الخارجي، وذكرت أنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية والمعلن عنها على موقع "تداول" بتاريخ 25 مارس 2019م.

وكانت "تداول" قررت تعليق تداول سهم الشركة العربية للأنابيب ابتداءً من يوم الأحد 2 مايو 2021 لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 خلال المدة النظامية.

وأما الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" أوضحت في بيان منفصل لـ "تداول"، أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الأول المنتهية في 31 مارس 2021 جاء بسبب عدم الانتهاء من إدخال الأرصدة الإفتتاحية للعام المالي 2021م وهي مخرجات الأرصدة الختامية للعام 2020م، متوقعة انتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة، ونشر القوائم المالية للفترة الأولية قبل تاريخ 30 يونيو 2021م

وأشارت إلى أن العمل مازال جاريا على أنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة للنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، والانتهاء من الأرصدة الختامية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وذكرت أنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية والمعلن عنها على موقع "تداول" بتاريخ 25 مارس 2019م.

وكانت "تداول" قررت تعليق تداول سهم "صادرات" في السوق السعودي ابتداء من يوم الخميس 29 أبريل 2021 بعد امتناع المراجع الخارجي عن إبداء الرأي حول القوائم المالية للشركة عن عام 2020.

وقامت الشركة حينها بتعيين إحدى شركات المحاسبة القانونية المعتمدة والمتخصصة في المراجعة العدلية (Forensic Auditing) لحصر جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.