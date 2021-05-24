شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تصدر قرارا جديدا لتنظيم أسعار المشغولات الثمينة والمجوهرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر وزیر التجارة والصناعة الكویتي عبدالله السلمان قرارا وزاریا بشأن تنظیم أسعار المشغولات الثمینة والمجوھرات یلزم المحال التجاریة المتخصصة بالمشغولات الذھبیة والثمینة وضع الأسعار على كل قطعة قبل عرضھا للجمھور.

والقرار یلزم تلك المحال وضع ملصق على كل قطعة تحتوي على بیانات منھا اسم الشركة والرقم التسلسلي للقطعة (الباركود) وعیار ووزن ونوع القطعة فضلا عن قیمتھا المصنعیة ووزن الفصوص ونوعھا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأفادت فیما یتعلق بالمشغولات التي تباع بالقطعة لطبیعتھا الخاصة بأن تلتزم المحال التجاریة بوضع القطعة بمكان منفصل بالمحل وواضح للجمھور بالإضافة إلى وضع ملصق یبین اسم الشركة والرقم التسلسلي (الباركود) للقطعة مرتبطة بنظام البیع الإلكتروني ووزن ونوع القطعة ومواصفاتھا.

وأشارت إلى أھمیة التزام المحال التجاریة الخاصة بالمشغولات الثمینة والفضیة والبلاتینیة والمجوھرات الثمینة تحدید سعر تلك القطع بشكل ثابت لا یتغیر وأن یسجل في سجل المحل التجاري.

وعلى مستوى الدولة، يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية كشف مؤخرا، عن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية والذي بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.