شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لبنك التصدير والاستيراد السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف تعيين سعد بن عبد العزيز الخلب عن اختيار رئيس تنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وجاء اختيار الخلب على رأس البنك استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في مجالات الخدمات المصرفية، والتجارة العالمية، والتصدير والاستيراد، والخدمات اللوجستية.

وبحسب بيان البنك الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن سعد بن عبد العزيز الخلب سيقوم بدوره في قيادة البنك لتحقيق أهدافه والإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، والإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بخدمات الدعم المالي للصادرات السعودية.

وشغل الخلب منصب رئيس الهيئة العامة للموانئ منذ 22 يونيو 2018 إلى تاريخ انتقاله للبنك، وشغل قبلها منصب نائب وزير النقل، وكذلك عدة مناصب قيادية في القطاع الخاص.

ويأتي تعيين المهندس الخلب ضمن خطط بنك التصدير والاستيراد السعودي لاستقطاب كفاءات وطنية وقيادية، حيث يستعد البنك لدخول مرحلة جديدة منذ اعتماد تنظيمه في فبراير العام الماضي 2020.

وخلال شهر أبريل الماضي، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي، الدكتور نايف الشمري، أن البنك تعامل مع طلبات ائتمانية بقيمة 8 مليارات ريال في سياق دعم زيادة الصادرات غير النفطية.

وأوضح أن البنك يقدم خدمات التمويل المباشر وغير المباشر إلى جانب ضمان الصادرات، موضحا أن إجمالي الالتزامات الائتمانية المتعتمدة تجاوز 6 مليارات ريال، إلى جانب تسهيلات قائمة تزيد على 3.5 مليار ريال، بما مكن البنك من دعم صفقات تصدير موجهة إلى أكثر من 45 دولة.

وكانت الحكومة السعودية قد خصصت رأسمال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة، كما تعزز فرص زيادة الطلب على المنتج السعودي.