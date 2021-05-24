شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تطلق برنامج "نطاقات المطور" لتوفير 340 ألف وظيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، برنامج "نطاقات المطور"، أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي للوزارة، وأبرزها تماشيًا مع استراتيجية سوق العمل الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءته، وتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات وزيادة حصة مشاركتهم في سوق العمل.

وأوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن الرقم المتوقع من توفير فرص العمل بـ 340 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، سيكون من الفرص التي تتاح للسعوديين، لكن هناك فرص أخرى سيولدها الاقتصاد، بحسب موقع قناة العربية.

وبين أن برنامج "نطاقات" المطور يقدم ثلاثة مزايا رئيسة؛ الأولى خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص.

وتعتمد الميزة الثانية على العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة.

والميزة الثالثة هي تبسيط تصميم البرنامج وتحسين تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في "نطاقات"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتواءم مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، إذ سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.

وكان قد تم البدء في تطبيق قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، منتصف أبريل الماضي، برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وبرنامج "نطاقات" تم إطلاقه في نوفمبر 2014 كمبادرة لتقييم المنشآت بالسعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى.

يذكر أن النسخة الأولى من برنامج "نطاقات" أصدرت عام 2011؛ لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، وكانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 ريال، ثم تم رفعها لـ 4000 ريال مع بداية الربع الثاني من هذا العام.