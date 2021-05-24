شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع مقابل الدولار فى مستهل تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي فى مستهل تعاملات الأسبوع ،ليقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل تقليص المستثمرين رهانات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، و بعد تأكيد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" إلى استمرار تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المخصص لمواجهة أضرار جائحة فيروس كورونا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2204$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2180 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2172$.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.4% مقابل الدولار ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح فى أخر تعاملات الأسبوع ،من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2245$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق اليورو ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفعل اعتقاد المستثمرين حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى شهورا عديدة قبل أن يعدل سياسته النقدية فعليا.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 89.65 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

حيث لا تزال أسواق المال العالمية تريد رؤية المزيد من الأدلة القوية حول الانتعاش الاقتصادي الواضح فى الولايات المتحدة ،حيث تبدأ فى تسعير احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية فى وقت مبكر عن عام 2023.

من ناحية أخرى ،قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي"كريستين لاجارد" يوم الجمعة بأن الوقت لا يزال مبكرا بالنسبة للبنك لمناقشة إنهاء خطة شراء السندات الطارئة بقيمة 1.85 تريليون يورو شهريا ، المخصصة لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.