شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية إضافية الآن ليخترق مستوى 66.90، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد مواصلة الارتفاع والتوجه نحو 69.55 كهدف إيجابي رئيسي.

الآن، نحن بحاجة لالتزام الحيادية إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 66.90 والتداول دونه من جديد سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 63.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 66.00 والمقاومة 68.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي