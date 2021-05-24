شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالارتفاع الآن ليبتعد عن دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويحصل على حافز إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، بانتظار اختراق 1.4238 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1.4375 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأن الثبات فوق 1.4140 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4080 والمقاومة 1.4240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد