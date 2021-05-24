شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على الدعم المحوري 1.2170، تحفّزه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 1.2300 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2170.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2280

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد