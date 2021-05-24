شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ضعيف– تحليل - 24-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر البلاتين مؤخرا لضغوط سلبية مفاجئة ليجبره ذلك على التسلل دون الدعم الإضافي المتمرك عند 119.00 ولنلاحظ بدء تكبده للخسائر بملامسته لمستوى 1170.00.

نتوقع استمرار تأجيل السعر للمحاولات الصاعدة بثبات التداولات دون مستوى 1230.00 ولنشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من الهبوط المؤقت لحين الوصول نحو 1105.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1200.00 و 1140.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط