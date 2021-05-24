شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد- تحليل - 24-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج مؤخرا عزمه الإيجابي ليضطر بذلك لتأجيل الهجوم الصاعد ولنلاحظ هبوطه نحو الدعم الأولي المتمركز قرب 132.60, بالرغم من ثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أننا نشير لتوفر فرصه لتشكيل السعر لتسلل تصحيحي هابط ليستهدف بذلك مستوى 131.90 قبل البدء الهجوم الصاعد والمنتظر سابقا.

أما نجاح السعر بتجميع العزم الإيجابي من جديد, فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع ولنذكر بتمركز الأهداف الإيجابية حول 133.40 و 134.20 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.40 و 132.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط