شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 24-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 155.45 ليقلص ذلك من فرص الانتقال للمسار الصاعد التالي خلال الفترة الحالية.

مما سبق, نتوقع انحصار التداولات خلال الفترة الحالية ما بين المقاومة المذكورة سابقا بينما يشكل مستوى 152.90 الدعم الأولي والهدف الأول للمسار التصحيحي الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.15 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت