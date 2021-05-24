شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الهبوط– تحليل- 24-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر النحاس الضغوط السلبية المتكررة لنلاحظ تسلله دون مستوى تصحيح 76.4 فيبوناتشي المتمركز عند 4.5000 ليستأنف بذلك التصحيح الهابط والمقترح سابقا.

نشير إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره من الضغوط السلبية وليزيد ذلك من فرص تسجيل السعر لأهداف سلبية إضافية قد تبدأ من 4.3700 وصولا نحو 4.2000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5400 و 4.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط