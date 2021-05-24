شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني والأنظار على حديث كورودا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ونظيره الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع اليوم الاثنين لإلقاء محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا ملاحظات افتتاحية في مؤتمر عبر الإنترنت يشترك في استضافته البنك المركزي الياباني ومعهد الدراسات النقدية والاقتصادية والترقب لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 108.79 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.95، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.77، بينما حقق الأعلى له عند 109.00، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.96.

هذا وتتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن العملات الرقمية في الاجتماع الافتراضي من قبل مؤتمر "كوين-دسك"، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن استجابة الساسة العامة لجائحة كورونا في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد هومر هويت.