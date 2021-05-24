شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في الاثنين الأبيض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي مع شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط عطلات يوم الاثنين الأبيض في كل من ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة واقتصاديات آخرى ومع التطلع اليوم الاثنين إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.2184 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2179 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2187، بينما حقق الأدنى له عند 1.2173، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2182.

هذا وتتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن العملات الرقمية في الاجتماع الافتراضي من قبل مؤتمر "كوين-دسك"، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن استجابة الساسة العامة لجائحة كورونا في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد هومر هويت.