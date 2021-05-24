شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعوض بعض خسائرها الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عوضت أسعار النفط اليوم الاثنين بعض خسائر الأسبوع الماضي، إذ لاحت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، فيما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة.