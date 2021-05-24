شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنعكس مشروعات مصر القومية على زيادة الإنتاج الصناعي في السوق؟.. أعرف في7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك رسائل دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمرة بشأن توطين الصناعة الوطنية، وأهمية ذلك على عائد الإنتاج وكيف يساهم هذا العائد في زيادة المنتجات المختلفة في الأسواق وهو ما يساهم في ضبط الأسعار.

وفيما يلي معلومات عن الإنتاج الصناعي الحكومة تسعي إلي دفع عجلة الصناعة لأنها تساهم بحوالى 17% من الناتج المحلي وتسعي الحكومة لزيادته 21%..

- لقاءات مستمرة للرئيس السيسي مع رؤساء كبريات الشركات العالمية الصناعية لجذب مزيد من الاستثمارات.

- إصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية.

- تقوية الصناعة الوطنية أحد أهم أهداف الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.

- خلق وظائف جديدة عبر إنشاء 13 مجمع صناعي في المحافظات.

- العمل على ملف إحلال الواردات واستبدالها بمنتجات وطنية.

- زيادة قيمة الإنتاج الصناعي (بالأسعار الجارية) بنسبة 163.8%.

- أخيرا تعتبر الصناعة الوطنية عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسى فى خفض نسب البطالة.