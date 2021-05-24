شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين .. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم البلدى، يشهد استقرارا لجميع الأصناف المختلفة في ظل زيادة المعروض، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم الكندوز والأكثر طلبا في السوق شهدت اليوم الاثنين 24-5-2021، ثبات حيث تراوحت بين 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

في حين تراوحت الكبدة الكندوز 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.