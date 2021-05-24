شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ومع شح البيانات الاقتصادية من قبل كبرى الاقتصاديات الآسيوية والعالمية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 2.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم ارتفاعاً 3.2% مقابل تراجع 3.1% في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لإلقاء محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا ملاحظات افتتاحية في مؤتمر عبر الإنترنت يشترك في استضافته البنك المركزي الياباني ومعهد الدراسات النقدية والاقتصادية، كما يترقب المستثمرين أيضا في وقت لاحق اليوم لإدلاء محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بشهادته إلى جانب أعضاء آخرين في لجنة السياسة النقدية حول تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني أمام لجنة اختيار الخزانة في لندن.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.64% ليربح 12.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,916.96، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.51% ليربح هو الأخر 144.25 نقطة ويصل إلى المستوى 28,462.08.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.07% ليربح 3.48 نقطة ويصل إلى المستوى 5,137.63، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 5.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,492.04.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.35% ليخسر 99.13 نقطة ويصل إلى المستوى 28,359.31، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.08% ليخسر هو الأخر 2.68 نقطة ويصل إلى المستوى 3,153.74.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.31% ليخسر 38.36 نقطة ويصل إلى المستوى 12,421.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 18.14 نقطة ويصل إلى المستوى 7,048.40.