شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار النيوزيلندي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التطلع إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 0.7166 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7175 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7161، بينما حقق الأعلى له عند 0.71783، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7174.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي أوضحت ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 2.7% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم ارتفاعاً 3.2% مقابل تراجع 3.1% في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد عن العملات الرقمية في الاجتماع الافتراضي من قبل مؤتمر "كوين-دسك"، وذلك قبل أن نشهد لاحقاً حديث رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن استجابة الساسة العامة لجائحة كورونا في حدث عبر الإنترنت يستضيفه معهد هومر هويت.