شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة للربع الأول والتي أوضحت ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 2.7% والتي عدلت من تراجع 2.6% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.8%، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المستثني منها التضخم للربع الأول ارتفاعاً 3.2% مقابل تراجع 3.1% والتي عذلت من تراجع 2.9% في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.0%.