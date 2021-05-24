شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي الأسواني 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار الأسماك الجملة في سوق العبور اليوم الاثنين 24-5-2021، استقرارا وذلك في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف، وسجل السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو، و البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الأسماك المكرونة السيسي 60-75 جنيها وتتراوح أسعار المكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السمك البلطي المزارع 1 لتتراوح بين 22-24 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.