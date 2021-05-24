شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف اندفاع سعر النفط الصاعد عند المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة قوية عند 64.10، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ودخوله إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 59.85.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 64.10 سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو مناطق 65.70 ثم 66.80 كأهداف إيجابية أولية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.30 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط