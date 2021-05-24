شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار واردات مصر من التبغ في فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات مصر من تبغ وورق دخان بشكل طفيف وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ نحو 7 ملايين و186 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 6 ملايين و996 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 190 ألف دولار.

وقالت البيانات وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات التبغ جاءت ضمن الواردات المصرية من الخام، وبلغت قيمتها الاجمالية 885 مليون و493 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 726 مليون و293 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بزيادة بلغت 159 مليون و200 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات المواد الخام كلا من القمح، وبلغت في شهر فبراير الماضي 283.4 مليون دولار، بينما كانت 272.7 مليون دولار في فبراير 2020، بنسبة زيادة قدرها 3.9%.

وأظهرت البيانات الواردة في نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الذرة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 225.1 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 186.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 20.5%.