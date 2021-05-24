الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يحتاج للعزم السلبي – تحليل - 24-05-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحتاج للعزم السلبي – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.8900 كهدف رئيسي تالي.

 

القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن استمرارها يتطلب الثبات دون مستوى 0.9045.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9020

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا