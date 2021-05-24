شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يضغط على الدعم – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من اختراق مستوى 0.7765، ليتداول بسلبية ملحوظة ويضغط على دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ليقدّم إشارات على محاولة العودة إلى الاتجاه التصحيحي الهابط، لكننا بحاجة لكسر مؤكد لمستوى 0.7720 لتفعيل السيناريو السلبي الذي تبدأ أهدافه عند 0.7615.

وبالتالي، سنقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى الدعم المذكور والمقاومة 0.7765، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7660 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي