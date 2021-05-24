شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعيد اختبار الدعم المكسور – تحليل - 24-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية قوية في الجلسات الماضية ليعيد اختبار الدعم الأفقي المكسور سابقاً والذي يتحول إلى مقاومة مهمة الآن عند 66.90، حيث يحافظ على ثباته دونه حتى الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح الانخفاض اليوم، للتوجه نحو مناطق 63.60 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن اختراق 66.90 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 69.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 67.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط